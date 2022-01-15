Haberler Diğer Ligler Aktüel haberler (15.01.2022)

Aktüel haberler (15.01.2022)

Belçikalı savcılar, aralarında başkanlar, teknik direktörler ve hakemlerin de bulunduğu 57 kişiye yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, rüşvet, kara para aklama ve şike gibi suçlamalarla dava açıyor. 2018'de "Operation Zero" adıyla başlatılan soruşturmada yargı süreci yürütülmesine karar verildi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (15.01.2022)

Belçikalı savcılar, aralarında başkanlar, teknik direktörler ve hakemlerin de bulunduğu 57 kişiye yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, rüşvet, kara para aklama ve şike gibi suçlamalarla dava açıyor. 2018'de "Operation Zero" adıyla başlatılan soruşturmada yargı süreci yürütülmesine karar verildi.

Dakar Rallisi'nde yine Red Bull rüzgarı esti. Otomobilde Al-Attiyah kariyerindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Motosiklette Sunderland, 2017'nin ardından ikinci şampiyonluğunu kazandı. Kamyonda da Sotnikov üst üste ikinci kez kazandı.

DİĞER
Şarkıcı Linet’in dillere destan havuzlu süper lüks evi görenleri büyüledi! Göz kamaştıran evi gündem oldu!
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'den transfer açıklaması: Benim cevap verebileceğim bir durum değil
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor