Aktüel haberler (15.01.2022)

Belçikalı savcılar, aralarında başkanlar, teknik direktörler ve hakemlerin de bulunduğu 57 kişiye yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, rüşvet, kara para aklama ve şike gibi suçlamalarla dava açıyor. 2018'de "Operation Zero" adıyla başlatılan soruşturmada yargı süreci yürütülmesine karar verildi.



Dakar Rallisi'nde yine Red Bull rüzgarı esti. Otomobilde Al-Attiyah kariyerindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Motosiklette Sunderland, 2017'nin ardından ikinci şampiyonluğunu kazandı. Kamyonda da Sotnikov üst üste ikinci kez kazandı.