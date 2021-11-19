Portekiz Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleri ile sürüyor. Dördüncü tur mücadelesinde Benfica sahasında Paços ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Benfica - Paços maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Benfica - Paços karşılaşmasına dair detaylar...

BENFICA - PAÇOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Kasım Cuma günü oynanacak olan Benfica-Paços maçının başlama düdüğü 23.45'te çalacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.