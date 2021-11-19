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Benfica - Paços maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleri ile sürüyor. Dördüncü tur mücadelesinde Benfica sahasında Paços ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Benfica - Paços maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 13:51
Benfica - Paços maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz Kupası'nda heyecan 4. tur mücadeleleri ile sürüyor. Dördüncü tur mücadelesinde Benfica sahasında Paços ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Benfica - Paços maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Benfica - Paços karşılaşmasına dair detaylar...

BENFICA - PAÇOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Kasım Cuma günü oynanacak olan Benfica-Paços maçının başlama düdüğü 23.45'te çalacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

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