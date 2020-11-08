Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı!

Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'ya konuk olduğu mücadelede eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo bir ikili mücadelede talihsiz bir biçimde sakatlandı.

Vasco de Gama'yı deplasmanda Luiz Adriano'nun golüyle 1-0 yenen Palmeiras'ta galibiyet sevinci, maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun sol ayak bileğinin kırılmasıyla yarım kaldı.

Pozisyon sonrası acılar içinde yerde kalan 37. yaşındaki Melo sağlık görevlilerinin yardımıyla saha dışına çıkarken, vakit kaybetmeden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte Felipe Melo'nun ayak bileğinin kırıldığı o pozisyon: