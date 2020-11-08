Haberler Diğer Ligler Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı!

'nun kırıldı!

ekibi Palmeiras'ta forma giyen , Vasco de Gama maçında büyük bir talihsizlik yaşadı. Karşılaşmada futbolcunun bir ikili mücadelede kırıldı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 02:07 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 02:13
Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı!

Palmeiras'ın deplasmanda Vasco da Gama'ya konuk olduğu mücadelede futbolcu bir ikili mücadelede talihsiz bir biçimde sakatlandı.

Vasco de Gama'yı deplasmanda Luiz Adriano'nun golüyle 1-0 yenen Palmeiras'ta galibiyet sevinci, maçın 80. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Felip Melo'nun sol ayak bileğinin kırılmasıyla yarım kaldı.

Pozisyon sonrası acılar içinde yerde kalan 37. yaşındaki Melo sağlık görevlilerinin yardımıyla saha dışına çıkarken, vakit kaybetmeden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte Felipe Melo'nun ayak bileğinin kırıldığı o pozisyon:

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