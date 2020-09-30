Haberler Diğer Ligler İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Tottenham Hotspur, 'yi penaltı atışlarıyla eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Diğer Çeyrek final adayı 8 takım bu akşam oynanacak 4 maç yapacak. 30 Eylül Çarşamba akşamı Newport County - Newcastle United, Burnley - Manchester City, Brighton - Manchester United ve Everton - West Ham United karşılaşmaları oynanacak. Peki, İngiltere Lig kupası maçları saat kaçta? Hangi kanalda?

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:47
İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda günün maçları heyecanla bekleniyor. 30 Eylül Çarşamba günü Newport County - Newcastle United, Burnley - Manchester City, Brighton - Manchester United ve Everton - West Ham United maçları oynanacak. Peki, İngiltere Lig kupası Son 16 Turu maçları saat kaçta? Hangi kanalda?

19:30 Newport County - Newcastle United (beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak)
21:00 Burnley - Man City (beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak)
21:45 Brighton - Man United (beIN Sports Max1'den canlı yayınlanacak)
21:45 Everton - West Ham United (beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak)

BİZE ULAŞIN