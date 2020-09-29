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Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Tottenham Hotspur sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 14:53
Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu Tottenham ile Chelsea arasındaki mücadeleye sahne olacak. Dev maç öncesi birçok kişi sosyal medya ve arama motorlarında maçla ilgili aramalar yapıyor. Peki, Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham - Chelsea maçı 29 Eylül Salı günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Hart; Aurier, Alderweireld, Carter-Vickers, Reguilon; Ndombele, Fernandes; Clarke, Lucas, Sessegnon; Bergwijn

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell; Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Havertz, Mount; Abraham.

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