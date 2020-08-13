Matuidi'nin yeni takımı belli oldu! Inter Miami... - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Matuidi'nin yeni takımı belli oldu! ...

Matuidi'nin yeni takımı belli oldu! Inter Miami...

Başkanlığını futbolun efsane isimlerinden 'ın yaptığı Inter Miamı yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. ekibinin son olarak transfer ettiği isim ise ile yollarını ayıran Blaise Matuidi oldu.

Amerikan Birinci Futbol Ligi () takımlarından , ile yollarını ayıran Blaise Matuidi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus'un 2017 yılında 20 milyon avro bedelle Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Matuidi, siyah-beyazlı ekipte son 3 sezonda şampiyonluk yaşadı.

Fransız oyuncu, Juventus'ta tüm kulvarlarda 133 maçta forma giydi ve 88 gol attı.

Eski İngiliz yıldız futbolcu 'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami, bu sezon ilk kez MLS'te mücadele etmeye başlamıştı.

  1. 13.08.2020
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