Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Championship play-off yarı finalinde Fulham ile Cardiff City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Championship play-off yarı finalinde Fulham ile Cardiff City karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 Fulham'ın üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin rövanşında Cardiff City mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fulham'da Ivan Cavaleiro bu akşam oynayamayacak. Cardiff'te ise Isaac Vassell ve Greg Cunningham oynayamayacak.
FULHAM - CARDIFF CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fulham - Cardiff City maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 30.07.2020
- Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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