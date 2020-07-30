Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship play-off yarı finalinde Fulham ile Cardiff City karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 Fulham'ın üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin rövanşında Cardiff City mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fulham'da Ivan Cavaleiro bu akşam oynayamayacak. Cardiff'te ise Isaac Vassell ve Greg Cunningham oynayamayacak.

FULHAM - CARDIFF CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fulham - Cardiff City maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.