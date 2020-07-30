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30 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

play-off yarı finalinde ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

play-off yarı finalinde ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 Fulham'ın üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin rövanşında Cardiff City mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fulham'da Ivan Cavaleiro bu akşam oynayamayacak. Cardiff'te ise Isaac Vassell ve Greg Cunningham oynayamayacak.

FULHAM - CARDIFF CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fulham - Cardiff City maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 30.07.2020
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