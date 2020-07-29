Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

play-off mücadelesinde , evinde 'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'e yükselme mücadelesi veren iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. , sahasında 'yi konuk ediyor. İlk maçı Swansea 1-0 kazandı ve büyük bir avantaj elde etti. Mücadele öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nicolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Swansea'de ise Freddie Woodman, Joe Rodon, Ben Wilmot ve George Byers oynayamayacak.

BRENTFORD-SWANSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford-Swansea maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.

  1. 29.07.2020
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