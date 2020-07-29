Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. Brentford, sahasında Swansea'yi konuk ediyor. İlk maçı Swansea 1-0 kazandı ve büyük bir avantaj elde etti. Mücadele öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nicolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Swansea'de ise Freddie Woodman, Joe Rodon, Ben Wilmot ve George Byers oynayamayacak.

BRENTFORD-SWANSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford-Swansea maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.