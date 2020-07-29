İngiltere Championship play-off mücadelesinde Brentford, evinde Swansea'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren iki takım bu akşam karşı karşıya gelecek. Brentford, sahasında Swansea'yi konuk ediyor. İlk maçı Swansea 1-0 kazandı ve büyük bir avantaj elde etti. Mücadele öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nicolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Swansea'de ise Freddie Woodman, Joe Rodon, Ben Wilmot ve George Byers oynayamayacak.
BRENTFORD-SWANSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brentford-Swansea maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'ten canlı yayınlanacak.
- 29.07.2020
- Torino - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fenerbahçe'de yıllık olağan genel kurul ertelendi!
- Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Kolombiya'dan Falcao itirafı! "Galatasaray adına endişelenirdim"
- TFF'den tarihi karar! Süper Lig'de küme düşme ve yabancı kuralı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Brentford-Swansea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.