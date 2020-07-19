Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final ikinci maçında Chelsea sahasında Manchester United ile, Wembley Stadı'nda karşılaşacak.

Chelsea, en son 2017-2018 sezonunda kazandığı bu kupayı yeniden müzesine taşımayı amaçlıyor. Manchester United ise Chelsea'yi eleyerek hem kupaya bir adım daha yaklaşmak, hem de 2018 yılında kaybedilen maçın rövanşını almak istiyor. Maçın kazananı finalde Arsenal'in konuğu olacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Bailly, Williams, Matic, Fred, Fernandes, James, Rashford

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Ruidger, Zouma, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Giroud, Mount