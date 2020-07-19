Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final ikinci maçında Chelsea, sahasında Manchester United'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final ikinci maçında Chelsea sahasında Manchester United ile, Wembley Stadı'nda karşılaşacak.
Chelsea, en son 2017-2018 sezonunda kazandığı bu kupayı yeniden müzesine taşımayı amaçlıyor. Manchester United ise Chelsea'yi eleyerek hem kupaya bir adım daha yaklaşmak, hem de 2018 yılında kaybedilen maçın rövanşını almak istiyor. Maçın kazananı finalde Arsenal'in konuğu olacak.
CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Chelsea - Manchester United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI 11'LERİ
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Bailly, Williams, Matic, Fred, Fernandes, James, Rashford
Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Ruidger, Zouma, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Giroud, Mount
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 19:04
- Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Ve Ryan Babel Galatasaray'a döndü! O paylaşım...
- Emre Taşdemir’den kaptan Selçuk İnan’a teşekkür
- Lewis Hamilton'dan tarihi zafer! Michael Schumacher'i yakaladı
- Fenerbahçe'den ayrılan Isla'ya teklif yağıyor! Pellegrini ile görüştü
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.