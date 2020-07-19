Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

() yarı final ikinci maçında , sahasında 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

() yarı final ikinci maçında sahasında ile, Wembley Stadı'nda karşılaşacak.

Chelsea, en son 2017-2018 sezonunda kazandığı bu kupayı yeniden müzesine taşımayı amaçlıyor. Manchester United ise Chelsea'yi eleyerek hem kupaya bir adım daha yaklaşmak, hem de 2018 yılında kaybedilen maçın rövanşını almak istiyor. Maçın kazananı finalde Arsenal'in konuğu olacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Manchester United maçı bu akşam saat 20:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI 11'LERİ

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Bailly, Williams, Matic, Fred, Fernandes, James, Rashford

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Ruidger, Zouma, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Giroud, Mount

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 19:04
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