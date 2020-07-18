Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

(FA Cup) yarı final maçında ile karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

heyecanı devam ediyor. Yarı final mücadelesinde ile , kozlarını Wembley Stadyumu'nda paylaşacak. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Arsenal, kupayı müzesine götürerek taraftarlarına kendisini affettirmek istiyor. Manchester City ise Liverpool'a kaybedilen şampiyonluğu FA Cup ile telafi etmek istiyor.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal-Manchester City maçı 21:45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.

Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva; Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 21:08
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