Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası heyecanı devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Arsenal ile Manchester City, kozlarını Wembley Stadyumu'nda paylaşacak. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Arsenal, kupayı müzesine götürerek taraftarlarına kendisini affettirmek istiyor. Manchester City ise Liverpool'a kaybedilen şampiyonluğu FA Cup ile telafi etmek istiyor.
ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal-Manchester City maçı 21:45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.
Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva; Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 21:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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