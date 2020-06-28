Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final mücadelesinde Newcastle United sahasında Manchester City'i ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvanın son şampiyonu Manchester City, Newcastle United'a konuk oluyor.
Newcastle United, ligde 13'üncü sırada bulunuyor. Ada temsilcisi Federasyon Kupası'nda mutlu sona ulaşıp önümüzdeki yıl Avrupa sahnesinde yer almanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluğu Liverpool'a kaybeden Manchester City'nin tek tesellisi FA Cup'ı kazanmak.
NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saint James Park'ta oynanacak İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 16:27
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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