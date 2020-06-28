Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

() çeyrek final mücadelesinde sahasında 'i ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvanın son şampiyonu , 'a konuk oluyor.

Newcastle United, ligde 13'üncü sırada bulunuyor. Ada temsilcisi Federasyon Kupası'nda mutlu sona ulaşıp önümüzdeki yıl Avrupa sahnesinde yer almanın hesaplarını yapıyor. Şampiyonluğu Liverpool'a kaybeden Manchester City'nin tek tesellisi 'ı kazanmak.

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saint James Park'ta oynanacak İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 16:27
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