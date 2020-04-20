Belçika'nın Lokeren kulübü iflas bayrağı çekti! - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'nın Lokeren kulübü iflas bayrağı çekti!

Belçika'nın Lokeren kulübü iflas bayrağı çekti!

Corona virüsün futbola etkileri katlanarak büyüyor... Bu kez 'nın köklü ekiplerinden Lokeren kulübünden üzücü haber geldi. 50 yıllık kulüp iflas bayrağını çektiğini açıkladı. İşte detaylar...

5 milyon Euro kadar borcu olduğu belirtilen kulüp için bugün yasal merciler tarafından iflas açıklaması yapıldı. Kulübün devamlılığını sağlamak adına son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeye çalıştıklarını söyleyen başkan Vries "Ancak bunu öngörülen zaman içerisinde gerçekleştiremedik" dedi.

Mahkeme tarafından alınan karara ekibinin itiraz etmeyeceği bildirildi. Takım için bundan sonra tek çarenin, amatör küme gibi daha da alt liglerden tekrar yola çıkmak olabileceğine dikkat çekiliyor. Sporting Lokeren bugünkü haliyle 1970'te Standard ve Racing Lokeren'in birleşmelerinden doğmuştu.

PROJE YARIM KALDI!
Lokeren için dönüm noktası, ocak ayında Çinli yatırımcılarla yapılan görüşmeler oldu. Çinliler azınlık bir hissesini aldıkları kulübü, Çinli futbolcuların Belçika'da yetişmesi için merkez üs haline getirme düşüncesiyle yola çıktılar.

CORONA VİRÜSÜ HESAPTA YOKTU
Ligin dibinde olan ve Belçika Federasyonu tarafından transfer yasağı da konulan Lokeren, Çinli grupla anlaşmasından gelecek maddi katkı ile ayakta kalacağını hesaplıyordu. Ancak hesapta olmayan şey, corona salgını oldu... Bu salgının yayılmasıyla Çinliler anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getiremedi, Uzakdoğu'dan beklediği desteği alamayan Belçika ekibi için iflasa giden sürecin önü açıldı.

  1. 20.04.2020
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