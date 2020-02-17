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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Vitraspor evinde 1 puana razı oldu!

Vitraspor evinde 1 puana razı oldu!

() temsilcisi evinde konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Taraftarında desteğiyle maça başlayan Bozüyük Vitraspor, üstün götürdüğü maçın 86.dakikasında penaltın atışına engel olamadı ve maç beraberlikle sonuçlandı.

9. Grup 18. haftasında Bozüyük 1. Nolu Stat'ta oynanan Vitraspor- müsabakası 1-1 sonuçlandı.

Maça taraftar desteği ile iyi başlayan ev sahibi Vitraspor, maçın 20. dakikasında Metin Mumcu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra temsilcisi beraberliği bulmak için yaptığı ataklar sonuçsuz kalınca, ilk yarı Vitraspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarı orta sahada ikili mücadelelerin yaşandığı maçın 86. dakikasında Tavşanlı Linyit penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Furkan Yıldırım, topu filelere göndererek, durumu 1-1'e getirdi. Maçta başka gol olmazken, bu beraberlik ile Vitraspor puanını 17'ye, Tavşanlı Linyit ise 28'e çıktı. Vitraspor kendi sahasında ligin 19. haftasında kendisi gibi düşme hattına yer alan temsilcisi Yeşilköyspor ile karşı karşıya gelecek.

  1. 17.02.2020
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