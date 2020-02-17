Kepezspor galibiyet serisini sürdürüyor
Kepez Belediyespor U-17 Alt Yapı Takımı Lig’in dördüncü haftasında galibiyet serisini sürdürdü. Kepez Belediyespor U-17 takımı rakibi Antalya Gücünü 6-0 yendi.
Kepez Kuzeyyaka Stadyumunda Antalya Gücü'nü misafir eden Kepez Belediyespor U-17 Takımı rakibini ciddi bir fark atarak 6-0 mağlup etti.
Kepez Belediyespor U-17 takımının golleri Umut Akmeşe, Mert Kılıç, Abdurrahman Üresin ve Berat Ercankan'dan geldi. Karşılaşmanın 2 golünü de Osman Tez attı. Kepez Belediyespor U-17 Takımı Lig'de oynamış olduğu 4 maçın birini beraberlikle, 3 maçı da galibiyetle taçlandırdı.
- 17.02.2020
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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