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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Kepezspor galibiyet serisini sürdürüyor

Kepezspor galibiyet serisini sürdürüyor

Alt Yapı ’in dördüncü haftasında galibiyet serisini sürdürdü. Kepez Belediyespor U-17 takımı rakibi Gücünü 6-0 yendi.

Kepez Kuzeyyaka Stadyumunda Gücü'nü misafir eden Takımı rakibini ciddi bir fark atarak 6-0 mağlup etti.

Kepez Belediyespor U-17 takımının golleri Umut Akmeşe, Mert Kılıç, Abdurrahman Üresin ve Berat Ercankan'dan geldi. Karşılaşmanın 2 golünü de Osman Tez attı. Kepez Belediyespor U-17 'de oynamış olduğu 4 maçın birini beraberlikle, 3 maçı da galibiyetle taçlandırdı.

  1. 17.02.2020
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