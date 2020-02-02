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02 Şubat 2020, Pazar
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yedi, hakeme yumruk attı!

Kırmızı kart yedi, hakeme yumruk attı!

'da Geyvespor ile Demirspor arasında oynanan 1. maçında konuk takım oyuncusu , rakibine yaptığı sert faulün ardından ikinci sarıdan gördü. Oyundan atılan Kenet, maçın hakemi 'nin üzerine yürüyüp yumruk attı. Maçı tatil eden hakem İnci, futbolcudan şikayetçi oldu.

'nın Erenler ilçesinde Geyvespor ile Demirspor arasında oynanan 1'inci maçında şok edici olay yaşandı! Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği maçta, TÜVASAŞ Demirsporlu , karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi de bunun üzerine Kenet'e önce ikinci sarıyı, ardından da gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartı not alırken, Kenet de hızla üzerine doğru gelerek, yumruk attı. Hemen araya giren oyuncular Kenet'i güçlükle sakinleştirdi.

SALDIRAN FUTBOLCU HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Saldırıya uğrayan hakem, bunun üzerine maçı tatil etti. Karşılaşmanın hemen ardından karakola giden Bilal İnci, kendisine yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 13:43
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