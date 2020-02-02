Kırmızı kart yedi, hakeme yumruk attı!
Sakarya'da Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor arasında oynanan 1. Amatör Küme maçında konuk takım oyuncusu Yıldıray Kenet, rakibine yaptığı sert faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Oyundan atılan Kenet, maçın hakemi Bilal İnci'nin üzerine yürüyüp yumruk attı. Maçı tatil eden hakem İnci, futbolcudan şikayetçi oldu.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor arasında oynanan 1'inci Amatör Küme maçında şok edici olay yaşandı! Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği maçta, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci de bunun üzerine Kenet'e önce ikinci sarıyı, ardından da kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartı not alırken, Kenet de hızla üzerine doğru gelerek, yumruk attı. Hemen araya giren oyuncular Kenet'i güçlükle sakinleştirdi.
SALDIRAN FUTBOLCU HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Saldırıya uğrayan hakem, bunun üzerine maçı tatil etti. Karşılaşmanın hemen ardından karakola giden Bilal İnci, kendisine yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı.
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 13:43
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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