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17 Aralık 2019, Salı
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9 kırmızı ile tatil

9 kırmızı ile tatil

8. Grup'taki maçı, yaşanan olaylar sonrası çıkan 9 nedeniyle yarıda kaldı. Kararı verecek.

8. Grup'taki maçı, yaşanan olaylar sonrası çıkan 9 nedeniyle yarıda kaldı. Kararı verecek.

  1. 17.12.2019
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