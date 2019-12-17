9 kırmızı ile tatil
BAL 8. Grup'taki Salihli- Aliağa maçı, yaşanan olaylar sonrası çıkan 9 kırmızı kart nedeniyle yarıda kaldı. Kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.
BAL 8. Grup'taki Salihli- Aliağa maçı, yaşanan olaylar sonrası çıkan 9 kırmızı kart nedeniyle yarıda kaldı. Kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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