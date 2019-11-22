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22 Kasım 2019, Cuma
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’ın cezası belli oldu

Volkan Bektaş’ın cezası belli oldu

Süper Amatör Küme ekiplerinden ’da geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçında hakem tarafından kırmızı kart ile saha dışına gönderilen antrenör ’a Kurulu tarafından 4 maç ceza verildi.

4 maç ceza alan ligde oynanacak olan Yolspor, Kocasinan Şimşekspor, ve Kayseri Demirspor maçlarından sahada yer alamayacak.

Kayseri İl yapılan açıklamada, "16.11.2019 tarihinde oynanan Esen Makine Belsinspor- futbol müsabakasında Talas Anayurtspor'dan 28953 lisans nolu Volkan Bektaş'a Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 41/1-c, 98 maddeleri gereğince 4 maç süreyle soyunma odasına ve yedek kulübelerine giriş yasağı cezası verilmiştir".
  1. 22.11.2019
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