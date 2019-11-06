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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'nin 11. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda eşine az rastlanır ilginç bir pozisyonu yaşandı.

'de oynanan - maçında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bochum forması giyen Ganvoula'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı ve top tam çizgideyken, kalenin yanında ısınan 23 yaşındaki forvet Eberwein kalecisine zaman kazandırmak için topu durdurdu. Ancak top çizgiyi tamamen geçmediği için kurallar gereği hakem penaltıya hükmetti. Eberwein sarı kart gördü.

  1. 6.11.2019
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