Böylesi görülmedi
Almanya Bundesliga 2'nin 11. haftasında Kiel ile Bochum arasında oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda eşine az rastlanır ilginç bir penaltı pozisyonu yaşandı.
Almanya Bundesliga 2'de oynanan Kiel-Bochum maçında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Bochum forması giyen Ganvoula'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı ve top tam çizgideyken, kalenin yanında ısınan 23 yaşındaki forvet Eberwein kalecisine zaman kazandırmak için topu durdurdu. Ancak top çizgiyi tamamen geçmediği için kurallar gereği hakem penaltıya hükmetti. Eberwein sarı kart gördü.
- 6.11.2019
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