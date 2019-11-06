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06 Kasım 2019, Çarşamba
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3 kadın hakem

Isparta U Ligleri ve amatör kümede futbol hakemliği yapan , ve , ortaya koydukları performans ile dikkat çekiyor.

Isparta U Ligleri ve amatör kümede futbol hakemliği yapan 3 genç kız, ortaya koydukları performansla dikkati çekiyor. Kente, İl Hakemi , Aday Hakemler ve , Isparta U-14 Futbol Ligi'nde IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Emrespor arasında oynanan erkek futbol maçını yönettiler. Karşılaşma, 7-1 IYAŞ'ın üstünlüğü ile sona ererken, maçın orta hakemliğini Kurt yaptı.

  1. 6.11.2019
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