Isparta U Ligleri ve amatör kümede futbol hakemliği yapan Yüksel Sarıkaya, Buse Kurt ve Ayşenur Davras, ortaya koydukları performans ile dikkat çekiyor.
Isparta U Ligleri ve amatör kümede futbol hakemliği yapan 3 genç kız, ortaya koydukları performansla dikkati çekiyor. Kente, İl Hakemi Yüksel Sarıkaya, Aday Hakemler Buse Kurt ve Ayşenur Davras, Isparta U-14 Futbol Ligi'nde IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Emrespor arasında oynanan erkek futbol maçını yönettiler. Karşılaşma, 7-1 IYAŞ'ın üstünlüğü ile sona ererken, maçın orta hakemliğini Kurt yaptı.
- 6.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
3 kadın hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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