3 kadın hakem

Isparta U Ligleri ve amatör kümede futbol hakemliği yapan 3 genç kız, ortaya koydukları performansla dikkati çekiyor. Kente, İl Hakemi Yüksel Sarıkaya, Aday Hakemler Buse Kurt ve Ayşenur Davras, Isparta U-14 Futbol Ligi'nde IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Emrespor arasında oynanan erkek futbol maçını yönettiler. Karşılaşma, 7-1 IYAŞ'ın üstünlüğü ile sona ererken, maçın orta hakemliğini Kurt yaptı.