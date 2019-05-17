Maicon ve Giulianolu Al Nassr şampiyonluğa ulaştı
17 Mayıs 2019, Cuma
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Maicon ve Giulianolu şampiyonluğa ulaştı

Maicon ve Giulianolu Al Nassr şampiyonluğa ulaştı

’ın eski futbolcuları Maicon ve Amrabat ile ’nin eski futbolcusu Giuliano’nun formasını giydiği Arabistan takımı , Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

'da 8. kez mutlu sona ulaştı. Bir dönem forması giymiş olan Maicon Roque, ve 'de oynamış olan Giuliano'nun formasını giydiği Arap ekibi Al Nassr, ligin son haftasında Al - Batin'i 2-1'lik skorla mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Brezilyalı futbolcu Giuliano bu sezon kaydettiği 8 gol ile şampiyonluğa katkı verirken, Amrabat ise, 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak, Arabistan'ın Al-Hilal takımına giden Bafetimbi 'in takımı ise ligi Al-Nassr'ın en yakın takipçisi konumunda kapattı.

  1. 17.05.2019
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