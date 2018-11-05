Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

    Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

    Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya , ve Fransa'daki karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi

    İngiltere'de , İspanya'da , İtalya'da , 'da , Fransa'da ise Paris Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

    PREMİER LİG

    Son şampiyon Manchester City, 11. haftada konuk ettiği Southampton'ı 6-1 yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı. Haftaya aynı puanla başlayan ise deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

    Manchester City ve Liverpool ile beraber namağlup 3 takımdan biri olan Chelsea, ağırladığı 'ı 3-1'lik skorla geçti.

    Tottenham, Wolverhampton deplasmanından 3-2, ligde zor günler geçiren da Bournemouth deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

    'de 11. maçların ardından 29 puan toplayan Manchester City, Chelsea ve Liverpool'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu üç takımı, 24 puanla Tottenham, 23 puanla da Arsenal izledi.

    LA LİGA

    lideri Barcelona, 11. haftada gittiği Rayo Vallecano deplasmanından son 4 dakika bulduğu iki golle 3-2 galip döndü.

    Akhisarspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sevilla'nın, deplasmanda oynadığı maçı 0-0 sonuçlandı.

    Zirve takipçilerinden , deplasmanda Leganes ile 1-1 berabere kaldı, Alaves ise konuk olduğu Eibar'a 2-1 yenildi.

    Son 5 haftada yalnızca bir puan alabilen , ağırladığı Real Valladolid'i 2-0 yenerek kötü gidişe "dur" dedi.

    La Liga'da puanını 24'e çıkaran Barcelona, liderliğini devam ettirdi. Katalan ekibini, Sevilla, Atletico Madrid ve Alaves 20'şer puanla takip etti.

    SERİE A

    Son 7 yılın şampiyonu Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 3-1 mağlup ederek 11. haftada 10. galibiyetine imza attı.

    Juventus ile aranın açılmasını istemeyen Inter ve , evlerinde oynadıkları maçları farklı kazandı. Inter, Genoa'yı 5-0, Napoli de Empoli'yi 5-1 yendi.

    Serie A'nın 11. haftası sonunda 31 puan toplayan Juventus'u, 25'er puanlı Inter ve Napoli izledi.

    BUNDESLİGA

    Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 1-0 yenerek unvanını korudu.

    , sahasında 'u, Leipzig de deplasmanda 'i 3-0 mağlup etti.

    , konuk ettiği Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04 ise ağırladığı Hannover 96'yı 3-1 yendi.

    Bundesliga'nın 10. haftasının ardından 24 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih'in 4'er, Leipzig'in ise 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    LİGUE 1

    Lider PSG, sahasındaki Lille karşılaşmasını 2-1 kazanarak 12'de 12 yaptı. PSG böylece Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekorunu kırdı.

    Montpellier, ağırladığı Olympique Marsilya'yı 3-0 yenerek art arda 3. galibiyetini elde etti.

    Ligue 1'in 12. haftası sonunda PSG, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier ve Lille 25'er puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

    1. 5.11.2018 11:10
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