Endonezya Birinci Futbol Ligi, Persib-Persija karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle askıya alındı.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Endonezya'da lig, taraftar ölümü nedeniyle askıya alındı

    , Persib-Persija karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle askıya alındı.

    , Persib-Persija karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle askıya alındı.

    Endonezya Futbol Birliği Başkanı Edy Rahmayadi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Persija taraftarı Haringga Sirla'nın ölümüyle ilgili soruşturma bitene kadar futbol liginde maç oynanmayacağını duyurdu.

    Bandung şehrinde 23 Eylül'de oynanan karşılaşma öncesi Persib taraftarları tarafından saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Sirla, hayatını kaybetmişti.

    1. 26.9.2018 13:28
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