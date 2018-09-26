Endonezya'da lig, taraftar ölümü nedeniyle askıya alındı
Endonezya Birinci Futbol Ligi, Persib-Persija karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle askıya alındı.
Endonezya Birinci Futbol Ligi, Persib-Persija karşılaşması öncesi çıkan taraftar kavgasında bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle askıya alındı.
Endonezya Futbol Birliği Başkanı Edy Rahmayadi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Persija taraftarı Haringga Sirla'nın ölümüyle ilgili soruşturma bitene kadar futbol liginde maç oynanmayacağını duyurdu.
Bandung şehrinde 23 Eylül'de oynanan karşılaşma öncesi Persib taraftarları tarafından saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Sirla, hayatını kaybetmişti.
- 26.9.2018 13:28
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Endonezya'da lig, taraftar ölümü nedeniyle askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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