Sarıkamış üç puanla başladı

Kars'ta, BAL Ligi heyecanı başladı. Sarıkamış Gençler Birliği Spor ilk karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Araklı 1961 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında atak ve daha verimli oynayan Sarıkamış Gençlerbirliği Spor, 39. dakikada Burak Can Akıncı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Her iki takımın geliştirdiği ataklar sonuç vermeyince karşılaşma 1-0 Sarıkamış Gençlerbirliği Sporun üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Sarıkamış Gençlerbirliği Spor 3 puan alarak lige galibiyetle başladı.