Sarıkamış üç puanla başladı
Sarıkamış Gençler Birliği Spor ilk karşılaşmasında Araklı 1961 Spor’u 1-0 mağlup etti.
Kars'ta, BAL Ligi heyecanı başladı. Sarıkamış Gençler Birliği Spor ilk karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Araklı 1961 Spor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında atak ve daha verimli oynayan Sarıkamış Gençlerbirliği Spor, 39. dakikada Burak Can Akıncı'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Her iki takımın geliştirdiği ataklar sonuç vermeyince karşılaşma 1-0 Sarıkamış Gençlerbirliği Sporun üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonuçla Sarıkamış Gençlerbirliği Spor 3 puan alarak lige galibiyetle başladı.
- 24.9.2018 10:43
-
Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
-
Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Sarıkamış üç puanla başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.