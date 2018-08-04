Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Feyenoord'un

    Hollanda Süper Kupası Feyenoord'un

    'nda 'ı penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup eden Feyenoord, şampiyonluğa ulaştı.

    Philips Stadı'nda oynanan ve Serdar Gözübüyük'ün yönettiği Süper Kupa maçında geçen sezon ligde şampiyonluğa ulaşan ile 'nı müzesine götüren Feyenoord karşı karşıya geldi.

    Normal süresi golsüz sona eren mücadelede rakibini penaltı atışlarıyla 6-5 yenen Feyenoord, kupayı dördüncü kez kazandı.

    Feyenoord'da forma giyen Robin van Persie, 84 dakika sahada kaldı.

    1. 4.8.2018 22:32
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