Sergio Conceiçao, 2020'ye kadar Porto'da – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , 2020'ye kadar 'da

    Sergio Conceiçao, 2020'ye kadar Porto'da

    Portekiz kulübü 'da 'nun sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Portekizli teknik adam Conceiçao'nun gelecek sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

    olarak ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve 'nın Nantes ekiplerinde görev yapan Conceiçao, geçen yıl futbolculuk kariyerinde formasını da giydiği 'nun başına geçmişti.

    Conceiçao, geride kalan sezon Porto'yu ligde şampiyonluğa taşıyarak kulübün 4 yıllık hasretine son vermişti.

    1. 25.5.2018 00:17
    2. Güncelleme: 25.5.2018 01:39
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