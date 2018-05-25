Sergio Conceiçao, 2020'ye kadar Porto'da
Portekiz Premier Lig kulübü Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao'nun sözleşmesi 2020'ye kadar uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Portekizli teknik adam Conceiçao'nun gelecek sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Teknik direktör olarak ülkesinin Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde görev yapan Conceiçao, geçen yıl futbolculuk kariyerinde formasını da giydiği Porto'nun başına geçmişti.
Conceiçao, geride kalan sezon Porto'yu ligde şampiyonluğa taşıyarak kulübün 4 yıllık hasretine son vermişti.
- 25.5.2018 00:17
- Güncelleme: 25.5.2018 01:39
-
Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
-
Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
-
Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Sergio Conceiçao, 2020'ye kadar Porto'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.