Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu
Yunanistan Kupası finalinde AEK'yı 2-0 yenen PAOK şampiyon oldu.
Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında, AEK ile PAOK futbol takımları karşılaştı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 65. dakikasında Vieirinha, 90. dakikasında da Dimitrios Pelkas'ın golleriyle rakibini 2-0 yenen PAOK, kupayı müzesine götürdü.
PAOK, ikisi üst üste olmak üzere kupayı altıncı kez kazanma başarısını gösterdi.
- 12.5.2018 23:15
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G.Saray’ı bırakma
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Blackson Terim gelmeden önce bende gönderilmeli artık diyordum ama taffarel ile eski günlerine geri döndüğünün sinyallerini verdi.
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Fenerbahçe Kulübü, kongre tarihini açıkladı
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ergin Allahim sen bizi bu bela baskandan kurtar, artik FB lilegimden utaniyorum
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Beşiktaş'ta 7 isim gönderiliyor! Listenin başında Negredo ve Lens var
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TARAFTAR Negredo,Lens,Lowe,Boyko,Aras Beşiktaş'a uymadılar Gökhan Töre ve Velin'nin dönüşleri zor görünüyor.
Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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