Ödemişspor, Play-Off maçına hazırlanıyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’tan şampiyon olarak 3. Lig için Play-Off maçlarına kalan Ödemişspor’un yönetici, futbolcu ve taraftarları maç yerinin açıklanmasını bekliyor.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise basında yanlış haberlerin çıktığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Ödemişsporumuzun, Antalya Serik Belediyespor ile karşılaşacağı Play-Off Final maçının oynanacağı şehir ve tarih, 13 Nisan Cuma günü saat 17.30'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacaktır. TFF tarafından belirlenen takvime göre 1. Kademe Play-Off karşılaşmaları 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacaktır. Kulübümüze Play-Off maçıyla ilgili ulaşan tüm resmi bilgiler en kısa sürede taraftarlarımızla paylaşılacaktır."
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:26
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Göztepe'ye terapi!
Toplam 1
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gittttttttttttt dem be laaaaaaaaaaaaaa
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İtalyanlardan flaş iddia: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Sarri!..
Toplam 3
Yorum
arslan sarri süper hoca. gs gelsin isterim.fb ye gelsin isterim. futbolumuzun kalitesi artar.dan dun oyun değil sistem ve takım oyunu önemli olan.
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Göztepe'de savunma alarmı
Toplam 1
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oyunaklıyok tamerin bir oyun planı yok..rakibe göre strateji de yok..
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