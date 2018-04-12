Ödemişspor, Play-Off maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    , Play-Off maçına hazırlanıyor

    Ödemişspor, Play-Off maçına hazırlanıyor

    (BAL) 8. Grup’tan şampiyon olarak 3. Lig için Play-Off maçlarına kalan ’un yönetici, futbolcu ve taraftarları maç yerinin açıklanmasını bekliyor.

    Çalışmalarını kendi tesislerinde sürdüren Ödemişsporlu futbolcular, ilk maçı kazanıp 3. Lig'e çıkmanın hesaplarını yaparlarken, yöneticiler de maçın oynanacağı stadın açıklanmasını bekliyor.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise basında yanlış haberlerin çıktığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Ödemişsporumuzun, Antalya Serik Belediyespor ile karşılaşacağı Play-Off Final maçının oynanacağı şehir ve tarih, 13 Nisan Cuma günü saat 17.30'da () tarafından açıklanacaktır. TFF tarafından belirlenen takvime göre 1. Kademe Play-Off karşılaşmaları 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacaktır. Kulübümüze Play-Off maçıyla ilgili ulaşan tüm resmi bilgiler en kısa sürede taraftarlarımızla paylaşılacaktır."
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:26
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