Ödemişspor'da büyük hazırlık

Pazar günü sezonun son iç saha maçında Bozdağan Belediyespor'u ağırlayacak Ödemiş, rakibiyle berabere bile kalsa grubu lider tamamlayıp 3. Lig'e çıkma yolunda Play-Off oynayacak. Torbalıspor, aynı saatte oynanacak maçta evinde Şuhut Belediyespor'u yenemezse grup birinciliği için Ödemiş'in puan almasına bile gerek kalmayacak.



?Ödemişspor, Play-Off'a kaldığı takdirde 7. Grup lideri Serik Belediyespor'la 3. Lig için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Grup finali öncesi tüm Ödemiş tek vücut olurken teknik direktör Serol Emlek, "Bu maç sezonun özeti olacak. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Ödemişsporlu taraftarlara şampiyonluğu tattıracağız. Bütün teknik kadro ve futbolcularımız bu konuda birleşti. Önce grup liderliğini garantilemek sonra da 3. Lig'e adımızı yazdırmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.