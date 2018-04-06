Ödemişspor'da büyük hazırlık – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Ödemişspor'da büyük hazırlık

    Ödemişspor'da büyük hazırlık

    SPOR Toto 8. Grup'ta normal sezonun son haftasına en yakın rakibi Torbalıspor'un 3 puan önünde lider giren Ödemişspor'da şampiyonluk hazırlıkları var.

    Pazar günü sezonun son iç saha maçında Bozdağan Belediyespor'u ağırlayacak Ödemiş, rakibiyle berabere bile kalsa grubu lider tamamlayıp 3. Lig'e çıkma yolunda Play-Off oynayacak. Torbalıspor, aynı saatte oynanacak maçta evinde Şuhut Belediyespor'u yenemezse grup birinciliği için Ödemiş'in puan almasına bile gerek kalmayacak.

    ?Ödemişspor, Play-Off'a kaldığı takdirde 7. Grup lideri Serik Belediyespor'la 3. Lig için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Grup finali öncesi tüm Ödemiş tek vücut olurken teknik direktör Serol Emlek, "Bu maç sezonun özeti olacak. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Ödemişsporlu taraftarlara şampiyonluğu tattıracağız. Bütün teknik kadro ve futbolcularımız bu konuda birleşti. Önce grup liderliğini garantilemek sonra da 3. Lig'e adımızı yazdırmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ödemişspor'da büyük hazırlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN