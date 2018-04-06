Ödemişspor'da büyük hazırlık
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta normal sezonun son haftasına en yakın rakibi Torbalıspor'un 3 puan önünde lider giren Ödemişspor'da şampiyonluk hazırlıkları var.
Pazar günü sezonun son iç saha maçında Bozdağan Belediyespor'u ağırlayacak Ödemiş, rakibiyle berabere bile kalsa grubu lider tamamlayıp 3. Lig'e çıkma yolunda Play-Off oynayacak. Torbalıspor, aynı saatte oynanacak maçta evinde Şuhut Belediyespor'u yenemezse grup birinciliği için Ödemiş'in puan almasına bile gerek kalmayacak.
?Ödemişspor, Play-Off'a kaldığı takdirde 7. Grup lideri Serik Belediyespor'la 3. Lig için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek. Grup finali öncesi tüm Ödemiş tek vücut olurken teknik direktör Serol Emlek, "Bu maç sezonun özeti olacak. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyoruz. Ödemişsporlu taraftarlara şampiyonluğu tattıracağız. Bütün teknik kadro ve futbolcularımız bu konuda birleşti. Önce grup liderliğini garantilemek sonra da 3. Lig'e adımızı yazdırmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:43
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Kafada bitirdi
Toplam 4
Yorum
aydın sezon başında ozan tufan ve valbuena ile başladı hoca doğru yoldaydı yantop hastalıgını hoca çok sever m topal atif bu takımı bitirdi
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Bunu sadece F.Bahçe başarır
Toplam 12
Yorum
aydın geçti bor un pazarı
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Bulak umutlu
Toplam 1
Yorum
aydın play ofada kalsan senın takım çıkaramazsın
Ödemişspor'da büyük hazırlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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