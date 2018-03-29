Siirt İl Özel İdarespor otobüsüne kavuştu – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    otobüsüne kavuştu

    Siirt İl Özel İdarespor otobüsüne kavuştu

    Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grupta mücadele eden 'a alınan otobüs kulübün hizmetine sunuldu.

    İl Özel İdare Müdürlüğü kaynaklarından bir milyon 200 bin liraya alınan otobüs, teknik heyet, futbolcu ve taraftarların katılımıyla Siirt Şehit Stadı yanındaki alanda düzenlenen törenle tanıtıldı. Otobüsün gelişiyle meşale yakan taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuları kurban keserek karşıladı. Daha sonra otobüs kulübün hizmetine alındı.

    1969 Siirt Taraftarlar Derneği Başkanı Cumali Şeker, desteklerinden dolayı idare Genel Sekreteri ve Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Şeker, taraftarlarını 4 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'de Eruh Kültür Spor ile oynanacak Play-Off Yükselme müsabakasına davet etti.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:04
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