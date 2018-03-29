Siirt İl Özel İdarespor otobüsüne kavuştu
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor'a alınan otobüs kulübün hizmetine sunuldu.
1969 Siirt Taraftarlar Derneği Başkanı Cumali Şeker, desteklerinden dolayı Siirt İl Özel idare Genel Sekreteri ve Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Şeker, taraftarlarını 4 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'de Eruh Kültür Spor ile oynanacak Play-Off Yükselme müsabakasına davet etti.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:04
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Resmen açıkladı: "Başkanlığa adayım"
Toplam 9
Yorum
Erkan Trabzonspor için şuandaki en doğru başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'dur.Usta da fena değildi ama klup yönetmek hastane yönetmekten farklıdır.
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Okay, G.Saray maçına yetişecek mi? Çalımbay açıkladı!
Toplam 2
Yorum
Gslı Anlaşıldı Okayda yok..
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Adou sürprizi!
Toplam 4
Yorum
Hamdi Güneş Gelecek için sürekli gençlere yatırım yapılmalı.Alt yapılara en az A lar kadar önem verilmeli..Asıl önemlisi de onları çalıştıran teknikekip
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