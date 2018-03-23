Salihli Belediyespor telafi peşinde
Süper Amatör Play-off maçlarına Sarıgöl Belediyespor galibiyeti ile başlayan, daha sonra da Manisa Donatımspor'u yenerek, 2 maçta 2 galibiyet elde eden, ancak 3. maçında evinde konuk ettiği Urganlıspor karşısında ummadıkları bir yenilgi alan Salihli Belediyespor, pazar günü evinde 1 puanla son sırada yer alan Sarıgöl Belediyespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
?Urganlıspor karşısında yaşadıkları puan kaybını Sarıgöl Belediyespor karşısında telafi etmek istediklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran, "Her maçta olduğu gibi Sarıgöl Belediyespor maçına da galibiyet parolası ile hazırlanıyoruz. Geçen hafta hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Bu hafta evimizde konuk edeceğimiz rakibimizi yenerek, hedefimiz olan BAL yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi.
Oynanacak olan 4.hafta maçları öncesinde Salihli Belediyespor 6, Urganlıspor 5, Donatımspor 4 ve Sarıgöl Belediyespor'un ise 1'er puanı bulunuyor.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:18
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Rize’de işlem tamam
Toplam 1
Yorum
aydın onun için orhan da çok israr ediyorsun
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aydın sezon başında takımın en iyi oyuncusu valbuena ve ozan dı sonra birilerinin laflarına bakarak kendi ipini kendin çektin
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 5
Yorum
aykutça ne yedeği be sen kendini ömür boyu futboldan men et.
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