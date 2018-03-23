Salihli Belediyespor telafi peşinde – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    telafi peşinde

    Salihli Belediyespor telafi peşinde
    'e () çıkmak için mücadele eden ve geçen hafta Urganlıspor karşısında aldığı şok mağlubiyetle zirve yolunda önemli puan kaybı yaşayan , Pazar günü konuk edeceği engelini aşarak hem zirvedeki yerini korumak, hem de geçen haftaki puan kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

    Süper Amatör Play-off maçlarına Sarıgöl Belediyespor galibiyeti ile başlayan, daha sonra da Manisa Donatımspor'u yenerek, 2 maçta 2 galibiyet elde eden, ancak 3. maçında evinde konuk ettiği Urganlıspor karşısında ummadıkları bir yenilgi alan Salihli Belediyespor, pazar günü evinde 1 puanla son sırada yer alan Sarıgöl Belediyespor'u konuk edecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

    ?Urganlıspor karşısında yaşadıkları puan kaybını Sarıgöl Belediyespor karşısında telafi etmek istediklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Adem Başaran, "Her maçta olduğu gibi Sarıgöl Belediyespor maçına da galibiyet parolası ile hazırlanıyoruz. Geçen hafta hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Bu hafta evimizde konuk edeceğimiz rakibimizi yenerek, hedefimiz olan BAL yolunda önemli bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi.
    Oynanacak olan 4.hafta maçları öncesinde Salihli Belediyespor 6, Urganlıspor 5, Donatımspor 4 ve Sarıgöl Belediyespor'un ise 1'er puanı bulunuyor.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:18
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