İnegöl Belediyespor'da Levent Zoroğlu ile yollar ayrıldı
Efeler Ligi'nde mücadele veren İnegöl Belediyespor, antrenör Levent Zoroğlu ile yolları ayırdı.
Her ayrılığın hüzünlü olduğunu ifade eden Zoroğlu, "Her başlangıç güzeldir, Her ayrılık ise bir o kadar hüzünlüdür. Bugün itibari ile İnegöl Belediyespor kulübünün 2 yıldır gururla yapmış olduğum A Takım antrenörlüğünden yönetim ile yapmış olduğum görüşme sonucunda sevgi ve saygı çerçevesinde sözleşmenin sona ermesinden dolayı ayrılmış bulunmaktayım. Balkan Kupası ile taçlandırdığımız bu birliktelikte başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a, Voleybol Şube sorumlularımıza, yönetimimize, oyuncularıma ve en son olarak bana her daim destek olan sevgili İnegöl halkına ve seyircisine çok teşekkür ederim. Gönlüm her zaman sizinle" dedi.
Zoroğlu, İnegöl Belediyespor ekibi başında görev yaparken Balkan Kupası'nı almıştı.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:52
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş'a Mitrovic piyangosu!
Toplam 10
Yorum
Kara Kartalim Oyle cok kotu futbolcu degil sadece biraz yavas ti. Kilo kaybetse super olurdu
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Beşiktaş Arap Messi'nin peşinde
Toplam 4
Yorum
Kara Kartalim Arap Messi harika ama bizim super lig de oynayamaz Cunku Turkiyede ki sert oyun futbol kariyerini bitirir, yazik olur daha genc
İnegöl Belediyespor'da Levent Zoroğlu ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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