İnegöl Belediyespor'da Levent Zoroğlu ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    'da ile yollar ayrıldı

    İnegöl Belediyespor'da Levent Zoroğlu ile yollar ayrıldı

    Efeler Ligi'nde mücadele veren , antrenör ile yolları ayırdı.

    Her ayrılığın hüzünlü olduğunu ifade eden Zoroğlu, "Her başlangıç güzeldir, Her ayrılık ise bir o kadar hüzünlüdür. Bugün itibari ile kulübünün 2 yıldır gururla yapmış olduğum A Takım antrenörlüğünden yönetim ile yapmış olduğum görüşme sonucunda sevgi ve saygı çerçevesinde sözleşmenin sona ermesinden dolayı ayrılmış bulunmaktayım. ile taçlandırdığımız bu birliktelikte başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a, Voleybol Şube sorumlularımıza, yönetimimize, oyuncularıma ve en son olarak bana her daim destek olan sevgili İnegöl halkına ve seyircisine çok teşekkür ederim. Gönlüm her zaman sizinle" dedi.
    Zoroğlu, İnegöl Belediyespor ekibi başında görev yaparken Balkan Kupası'nı almıştı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:52
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