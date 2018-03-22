Kars 36 Spor'da hazırlıklar sürürüyor – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    'da hazırlıklar sürürüyor

    Kars 36 Spor'da hazırlıklar sürürüyor

    (BAL) Liginde hafta sonu deplasmanda Artvin ile karşılaşacak olan hazırlıklarını sürdürüyor.

    3'üncü Grup'ta şampiyonluğu belirleyecek karşılaşma öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz nezaretinde sürdürün yeşil beyazlı ekip, Hopa deplasmanından puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

    Hopa karşılaşmasının çok zor geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, şampiyonu belirleyecek karşılaşmada gülen taraf olacaklarını belirtti.

    Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, "Son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı Hopa karşısında da sürdürmek istiyoruz. Hopa maçının taktik çalışmasını yaptık. Camia olarak Hopa maçına kilitlendik. Deplasmanda çok zor bir maça çıkacağız. Takımımızın gücü ortada, rakibimizin gücünü de biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın Hopa'ya yola çıkacağız. Hopa maçından galip dönerek şampiyonluk sevincini Karslılara tattırmak istiyoruz" dedi.

    Hazırlıklarını Sentetik Saha'da sürdüren Kars 36 Sporlu futbolcular hafta sonu oynayacakları maçını düşünüyor. Moralleri yerinde olan yeşil beyazlı futbolcular Karslılara şampiyonluk yaşatacaklarına inanıyor.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:51
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