Bölgesel Amatör Lig (BAL) Liginde hafta sonu deplasmanda Artvin Hopa Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor.
Hopa karşılaşmasının çok zor geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, şampiyonu belirleyecek karşılaşmada gülen taraf olacaklarını belirtti.
Kars 36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, "Son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışı Hopa karşısında da sürdürmek istiyoruz. Hopa maçının taktik çalışmasını yaptık. Camia olarak Hopa maçına kilitlendik. Deplasmanda çok zor bir maça çıkacağız. Takımımızın gücü ortada, rakibimizin gücünü de biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın Hopa'ya yola çıkacağız. Hopa maçından galip dönerek şampiyonluk sevincini Karslılara tattırmak istiyoruz" dedi.
Hazırlıklarını Sentetik Saha'da sürdüren Kars 36 Sporlu futbolcular hafta sonu oynayacakları Hopa Spor maçını düşünüyor. Moralleri yerinde olan yeşil beyazlı futbolcular Karslılara şampiyonluk yaşatacaklarına inanıyor.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:51
-
Altınordu'da yeni teknoloji devrede
Toplam 1
Yorum
Kaç Büyükler Bizim kaç büyüklerdeki altyapı sistemleri nasıl hala 5 e 1 top kapma çalışması şeklinde mi?
-
Galatasaray, milli aralardan sonra zorlanıyor
Toplam 4
Yorum
GS Zaten 2 oyuncumuz var milli takımda, ne zorluğu?
-
G.Saray'a bir dava daha!
Toplam 3
Yorum
taraftar Galatasaraylılar 3 Temmuz'da Uefa'yı telgraf yağmuruna tutmuştu değil mi ?
Kars 36 Spor'da hazırlıklar sürürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.