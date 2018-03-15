Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor
Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde misafir edeceği Iğdır Aras Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, yönetiminde yapılan çalışmalarda sporcular neşeli olmaları ise dikkat çekiyor.
Iğdır Aras Spor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, "Iğdır güçlü rakip, bizim de gücümüz ortada, kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanacağız. Bu maçtan galip ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Galibiyetten başka alternatiflerinin olmadığına dikkat çeken Kaçmaz, "Son dönemece girdik. Önümüzdeki hafta Artvin Hopa ile deplasmanda oynayacağız. Hopa maçı şampiyonluğu belirleyecek. Bizler bunun bilincindeyiz. Çok kritik bir döneme girdik. Artık kaybetme diye bir lüksümüz yok. Çünkü telafi imkanı yok. Biz dediğim gibi hazırız. Bu yıl Karslılara Allah'ın izniyle şampiyonluk sevinci yaşatacağız" diye konuştu.
Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, nezaretin de yapılan antrenmanlar kıran kırana geçerken, Kaçmaz, zaman zaman antrenmanı keserek hata yapan sporcularını uyardı. Yeşil beyazlı ekibin hazırlıkları 1,5 saat sürdü.
Öte yandan hafta sonu Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak Kars 36 Spor Iğdır Aras Spor maçına tüm Karslılar davet edildi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:25
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Daha iyi olmalıyız
Toplam 9
Yorum
karakartal kardeş oda ya vardarlısıdır yada isveçlidir adam olun az tebrik edin istiklal marşını çaldırdık bayrak dalgalandırdık şerefli insanlar olun
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu KASITLI FAKTÖRLERIN (!) devreye girmedigi bir macta,, Gs "bu günkü Fener'i" sahasinda yenecek gücte !
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 3
Yorum
Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?. ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürler. ancak es geçer. ya da gösterir pfdk görmezden gelir
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