Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Kars hazırlıklarını sürdürüyor

    Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

    Kars hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde misafir edeceği Aras Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

    Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne ait Halitpaşa Sentetik Sahada hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, grubun güçlü takımlarından Aras Spor yenerek yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

    Hüsnü Kaçmaz, yönetiminde yapılan çalışmalarda sporcular neşeli olmaları ise dikkat çekiyor.

    maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, "Iğdır güçlü rakip, bizim de gücümüz ortada, kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanacağız. Bu maçtan galip ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

    Galibiyetten başka alternatiflerinin olmadığına dikkat çeken Kaçmaz, "Son dönemece girdik. Önümüzdeki hafta Artvin Hopa ile deplasmanda oynayacağız. Hopa maçı şampiyonluğu belirleyecek. Bizler bunun bilincindeyiz. Çok kritik bir döneme girdik. Artık kaybetme diye bir lüksümüz yok. Çünkü telafi imkanı yok. Biz dediğim gibi hazırız. Bu yıl Karslılara Allah'ın izniyle şampiyonluk sevinci yaşatacağız" diye konuştu.
    Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, nezaretin de yapılan antrenmanlar kıran kırana geçerken, Kaçmaz, zaman zaman antrenmanı keserek hata yapan sporcularını uyardı. Yeşil beyazlı ekibin hazırlıkları 1,5 saat sürdü.

    Öte yandan hafta sonu Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak Kars Iğdır Aras Spor maçına tüm Karslılar davet edildi.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:25
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