Son hafta heyecanı yaşanacak – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Son hafta heyecanı yaşanacak

    Son hafta heyecanı yaşanacak

    1. hafta sonunda son oynanacak olan müsabakaların heyecanı yaşanacak.

    1. 18.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanacak maçlar ile tamamlanırken ligden düşen takımlar da belli olacak. 1. Amatör Ligde hafta sonunda, Kapadokya Göremespor-Telekomspor, Eğitim Gençlikspor-Gülşehir Belediyespor, Suvermez Kalespor-Görespor, Maksan Otomotivspor- 1969, Kapadokya Avanosspor-Kapadokya Nevşehirspor, Çat Gençlikspor-Kaymaklı Belediyespor, Derinkuyugücü-Kavak Gençlikspor, NEHÜ-Acıgölspor takımları karşılaşacak.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:58
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