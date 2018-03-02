Serik Belediyespor‘da hedef 3 puan – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    ‘da hedef 3 puan

    Serik Belediyespor‘da hedef 3 puan

    Spor Toto 7. Grup’ta lider olan , ligin 21. haftasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşacak.

    BAL'da geçen hafta Akşehirspor maçında son dakika golüyle sahadan 3 puan ile ayrılan , hafta sonu Antalya derbisinde karşılaşacağı Manavgat Belediyespor maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Lig de son 6 haftaya girilirken en yakın rakibi Isparta Davrazspor'un önünde 11 puan fark ile liderliğini sürdüren Serik Belediyespor hafta sonu oynayacağı derbide Taner Çekiç'in dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

    Savunma hem atıyor, hem geçit vermiyor
    Serik Belediyespor 'de mücadele eden takımlar arasında bu sezon göstermiş olduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşil Beyazlılar, attığı 52 gol ile en golcü ekip olmayı başarırken son 4 haftadır savunmasında da rakip takımlara gol izni vermedi. Bunun yanında savunma oyuncuları da attığı gollerle takımlarının başarısına büyük katkı sağladı. Lig'de 17 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti ile 53 puanla lider olan Serik Belediyespor, hedef yine bir derbiden galip ayrılmak.

    İzmir Bölgesinden Anıl Bola'nın düdük çalacağı Antalya derbisi, Pazar günü saat 14.00'da Manavgat Atatürk Stadında oynanacak.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:06
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