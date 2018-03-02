Serik Belediyespor‘da hedef 3 puan
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta lider olan Serik Belediyespor, ligin 21. haftasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşacak.
Savunma hem atıyor, hem geçit vermiyor
Serik Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımlar arasında bu sezon göstermiş olduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşil Beyazlılar, attığı 52 gol ile en golcü ekip olmayı başarırken son 4 haftadır savunmasında da rakip takımlara gol izni vermedi. Bunun yanında savunma oyuncuları da attığı gollerle takımlarının başarısına büyük katkı sağladı. Lig'de 17 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti ile 53 puanla lider olan Serik Belediyespor, hedef yine bir derbiden galip ayrılmak.
İzmir Bölgesinden Anıl Bola'nın düdük çalacağı Antalya derbisi, Pazar günü saat 14.00'da Manavgat Atatürk Stadında oynanacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:06
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Senaryo yazmışlar
Toplam 7
Yorum
aydın vida topu ilk dakikada kırmızı kart ve penaltı pepe caner es geçildi alper volkan kıemızı haklı 8 kişi yenemediniz yine tff sizden 2 senedir
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 36
Yorum
FB Lİ Nuri 4 Gün önceki Lig maçında Volkan yoktu maç 11-11 oynandı.hatırlatmak isterim
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Usta kalemler derbiyi yazdı
Toplam 11
Yorum
aydın fb ne kadar doğranıyor ortada ilk golde hakem penaltıyı çalsa vida kırmızı pepe kollandı caner keza öyle alper ve volkan kırmızı doğru hake
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