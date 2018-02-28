Eski F.Bahçeli sahalara döndü
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan Glasgow Rangers'ın eski Fenerbahçeli savunmacısı Bruno Alves sahalara döndü.
İskoçya Premier Ligi'nin 29. haftasında Glasgow Rangers ile St. Johnston karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan Rangers 4-1'lik galibiyetle ayrılırken İskoç ekibinin 3 puan alarak puanını 59'a yükselttiği mücadelede sakatlığı nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak olan eski Fenerbahçeli Bruno Alves maça ilk 11'de başladı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:28
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
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