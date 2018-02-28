Eski F.Bahçeli sahalara döndü – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Eski F.Bahçeli sahalara döndü

    Eski F.Bahçeli sahalara döndü

    Sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki aydır sahalardan uzak kalan 'ın eski Fenerbahçeli savunmacısı sahalara döndü.

    İskoçya Premier Ligi'nin 29. haftasında ile St. Johnston karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmadan Rangers 4-1'lik galibiyetle ayrılırken İskoç ekibinin 3 puan alarak puanını 59'a yükselttiği mücadelede sakatlığı nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak olan eski Fenerbahçeli maça ilk 11'de başladı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:28
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