TKİ Tavşanlı Linyitspor deplasmana hazırlanıyor – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    TKİ deplasmana hazırlanıyor

    TKİ Tavşanlı Linyitspor deplasmana hazırlanıyor
    yönetiminde bir araya gelen oyuncular, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Bozüyük Vitraspor maçına bileniyor. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Nihat Baran, teknik taktikler verdi. Toplantının ardından oyuncular düz koşu, kondisyon, kısa paslaşma ve çift kale maç yaptı.

    TKİ taraftarları da Pazar günü saat 14.00'da oynanacak maç için takımlarının yanlarında olacaklarını söylediler.

    Bu arada Tunçbilek'te bulunan Linyitspor Kulüp tesislerinde maç öncesi kurban kesildi.

    TKİ Tavşanlı Linyitspor Genel Kaptanı Ali Ataş da bu maçın hayati önemi olduğunu ifade etti ve şunları söyledi," Vitra maçı gerçekten bizim için çok önemli ve futbolcularımız bu maçının öneminin farkında. Bu maçı kazanmamız durumunda ligde kalma adına büyük bir engeli aşmış olacağız. Şimdiden deplasmana gelecek taraftarlarımıza teşekkürler."

    Maç öncesi sonra antrenmanı GLİ Müdürü Ercan İpek, Müdür Yardımcısı İsmail Bayram ve Linyitspor yönetimi tam kadro olarak izledi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TKİ Tavşanlı Linyitspor deplasmana hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN