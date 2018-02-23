TKİ Tavşanlı Linyitspor deplasmana hazırlanıyor
TKİ Tavşanlı Linyitspor taraftarları da Pazar günü saat 14.00'da oynanacak maç için takımlarının yanlarında olacaklarını söylediler.
Bu arada Tunçbilek'te bulunan Linyitspor Kulüp tesislerinde maç öncesi kurban kesildi.
TKİ Tavşanlı Linyitspor Genel Kaptanı Ali Ataş da bu maçın hayati önemi olduğunu ifade etti ve şunları söyledi," Vitra maçı gerçekten bizim için çok önemli ve futbolcularımız bu maçının öneminin farkında. Bu maçı kazanmamız durumunda ligde kalma adına büyük bir engeli aşmış olacağız. Şimdiden deplasmana gelecek taraftarlarımıza teşekkürler."
Maç öncesi sonra antrenmanı GLİ Müdürü Ercan İpek, Müdür Yardımcısı İsmail Bayram ve Linyitspor yönetimi tam kadro olarak izledi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:10
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
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