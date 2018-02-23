Nevşehir 17. hafta maçları hafta sonunda oynanacak – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    17. hafta maçları hafta sonunda oynanacak

    Nevşehir 17. hafta maçları hafta sonunda oynanacak
    1. 17.hafta müsabakaları 24 - 25 Şubat tarihlerinde oynanacak olan maçlar ile tamamlanacak. 17. hafta müsabakalarında Kaymaklı Belediyespor -Ürgüpspor, Kapadokya Nevşehirspor - Derinkuyugücü, Acıgölspor - Çat Gençlikspor, Kavak Gençlikspor - , Gülşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor, Telekomspor - Suvermez Kalespor, 1969 GK - Eğitim Gençlikspor, Görespor-Maksan Otomotivspor takımları karşılaşacak.

    17.haftada A grubunda Kapadokya Göremespor, B grubunda ise Kapadokya Avanosspor takımları bay geçirecek.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:05
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