Konak Belediyespor Ataşehir virajında – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Ataşehir virajında

    Konak Belediyespor Ataşehir virajında

    KADINLAR 1. Ligi'nde 29 puanla 2'nci basamakta yer alan , yarın lider Ataşehir Belediyespor'a konuk olacak.

    İstanbul Yeni Sahra Stadı'nda Volkan Uçkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 12.30'da başlayacak. Teknik Direktörü Ali Alanç, Ataşehir'in 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğunu belirterek, "Rakibimizi yenip, önlerine geçmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ancak kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:59
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