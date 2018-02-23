Konak Belediyespor Ataşehir virajında
KADINLAR Futbol 1. Ligi'nde 29 puanla 2'nci basamakta yer alan Konak Belediyespor, yarın lider Ataşehir Belediyespor'a konuk olacak.
İstanbul Yeni Sahra Stadı'nda Volkan Uçkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 12.30'da başlayacak. Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, Ataşehir'in 2 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğunu belirterek, "Rakibimizi yenip, önlerine geçmek istiyoruz. Zor bir maç olacak ancak kazanacağımıza inanıyorum" dedi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:59
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
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