Kars 36 Spor Bayburt Çatıksu maçına hazır – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Bayburt Çatıksu maçına hazır

    Kars 36 Spor Bayburt Çatıksu maçına hazır

    (BAL) Ligi karşılaşmasında Çatıksu Gençlik Spor ile deplasmanda karşılaşacak olan hazırlıklarını tamamlayarak Bayburt’a hareket etti.

    BAL Ligi'nde geçen hafta Serhat Ardahan Spor ile kendi saha ve seyircisi önünde 0-0 berabere kalan Yeşil beyazlı ekipte hedef Bayburt'tan galibiyetle dönmek. Hafta içerisinde hazırlıkları Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz nezaretinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda yapan çalışmalarını tamamladı. Karayolu ile Bayburt'a hareket eden yeşil beyazlı ekipte sporcuların morallerinin yerinde olması yönetimi sevindirdi.

    Kars Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, hazırlıklarını tamamladıklarını ve Bayburt deplasmanından puanla döneceklerini belirtti.
    Kars 36 Spor içeride ve dışarıda çok iyi top oynadığını ve her maça final havasında çıktıklarını ifade eden Kaçmaz, "Ardahan maçını unuttuk. Ardahan maçı bizim için geride kaldık. Şimdi Çatıksu'yu düşünüyor. Yarın oynanacak karşılaşmadan galip ayrılmak istiyoruz. Rakibimizin grupta puanı yok. Biz yolumuza devam etmek için bu karşılaşmayı kazanmak zorundayız. Futbolcularımızda bunun bilincinde, biz lige başlarken, bir hedef koyduk, şimdi o koyduğumuz hedefe adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

    Yeşil beyazlı taraftarlarda herkesi Kars 36 Spor'a sahip çıkmaya davet etti. Kars 36 Spor'un son günlerde üzerine oyunlar oynadığına da dikkat çeken taraftarlar, "Başka Kars 36 Spor yok. Bu şehirde yaşayan basın mensupları da dahil herkes takım sahip çıkmalı, zaman zaman saha da istenmeyen şeyler maalesef yaşanıyor. Bizlerde bu tür şeylerin yaşanması taraftarı değiliz. Ama dediğim gibi Kars'a yaşayan, Kars'ta bulunan herkes daha dikkatli olmalıdır. Bu saatten son bu takımın üzerine oyunlar oynanması kimseye bir şey kazandırmaz, aksine Kars'a çok şey kaybettirir. Özellikle her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu konuda hassas davranması gerekiyor" diye konuştular.
    Bayburt Sentetik Saha'da 24 Şubat 2018 Cumartesi Saat 13.00'de oynanacak Çatıksu Gençlik Spor, Kars 36 Spor karşılaşmasını Mehmet Kara yönetecek. Kara'nın yardımcılıklarını ise Mürvet Yavuztürk ve Yasin Yılmaz yapacak. Karşılaşma seyircisiz oynanacak.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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