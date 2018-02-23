Kars 36 Spor Bayburt Çatıksu maçına hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Çatıksu Gençlik Spor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını tamamlayarak Bayburt’a hareket etti.
Kars Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, hazırlıklarını tamamladıklarını ve Bayburt deplasmanından puanla döneceklerini belirtti.
Kars 36 Spor içeride ve dışarıda çok iyi top oynadığını ve her maça final havasında çıktıklarını ifade eden Kaçmaz, "Ardahan maçını unuttuk. Ardahan maçı bizim için geride kaldık. Şimdi Çatıksu'yu düşünüyor. Yarın oynanacak karşılaşmadan galip ayrılmak istiyoruz. Rakibimizin grupta puanı yok. Biz yolumuza devam etmek için bu karşılaşmayı kazanmak zorundayız. Futbolcularımızda bunun bilincinde, biz lige başlarken, bir hedef koyduk, şimdi o koyduğumuz hedefe adım adım yaklaşıyoruz" dedi.
Yeşil beyazlı taraftarlarda herkesi Kars 36 Spor'a sahip çıkmaya davet etti. Kars 36 Spor'un son günlerde üzerine oyunlar oynadığına da dikkat çeken taraftarlar, "Başka Kars 36 Spor yok. Bu şehirde yaşayan basın mensupları da dahil herkes takım sahip çıkmalı, zaman zaman saha da istenmeyen şeyler maalesef yaşanıyor. Bizlerde bu tür şeylerin yaşanması taraftarı değiliz. Ama dediğim gibi Kars'a yaşayan, Kars'ta bulunan herkes daha dikkatli olmalıdır. Bu saatten son bu takımın üzerine oyunlar oynanması kimseye bir şey kazandırmaz, aksine Kars'a çok şey kaybettirir. Özellikle her zaman yanımızda olduğunu bildiğimiz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu konuda hassas davranması gerekiyor" diye konuştular.
Bayburt Sentetik Saha'da 24 Şubat 2018 Cumartesi Saat 13.00'de oynanacak Çatıksu Gençlik Spor, Kars 36 Spor karşılaşmasını Mehmet Kara yönetecek. Kara'nın yardımcılıklarını ise Mürvet Yavuztürk ve Yasin Yılmaz yapacak. Karşılaşma seyircisiz oynanacak.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:07
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
Kars 36 Spor Bayburt Çatıksu maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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