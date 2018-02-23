Aliağaspor Ceyhan Altınyıldız’ı konuk edecek
İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Aliağaspor, 23. haftada Ceyhan Altınyıldızspor’u sahasında konuk edecek.
Aliağaspor, kendi taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik sorumlu Polat Çetin yönetiminde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Aliağa İlçe Stadında yapılan antrenmana tüm futbolcular eksiksiz katıldı. Isınma, açma ve germe hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan pas çalışması ve taktik çalışma ile son buldu.
Ligin bitimine dört hafta kala en yakın rakibiyle puan farkını 10 çıkarttıklarını hatırlatan Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Hafta sonu kendi sahamızda ligin güçlü ekiplerinden biri olarak gördüğümüz Ceyhan Altınyıldız ile karşılaşacağız. İyi oyunumuzu güçlü taraftar desteğimizle birleştirerek sahadan galip ayrılmak istiyoruz" dedi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:13
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
Aliağaspor Ceyhan Altınyıldız’ı konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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