Aliağaspor Ceyhan Altınyıldız’ı konuk edecek – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aliağaspor ’ı konuk edecek

    Aliağaspor Ceyhan Altınyıldız’ı konuk edecek

    İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’ta 51 puanla liderlik koltuğunda oturan Aliağaspor, 23. haftada Ceyhan Altınyıldızspor’u sahasında konuk edecek.

    Oynadığı son karşılaşmada Halilbeylispor'u deplasmanda Serhat Yağlı ve İbrahim Kuşcan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Aliağaspor, 40 puanla 3. sırada bulunan 'ı sahasında ağırlayacak.

    Aliağaspor, kendi taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını teknik sorumlu Polat Çetin yönetiminde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Aliağa İlçe Stadında yapılan antrenmana tüm futbolcular eksiksiz katıldı. Isınma, açma ve germe hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan pas çalışması ve taktik çalışma ile son buldu.

    Ligin bitimine dört hafta kala en yakın rakibiyle puan farkını 10 çıkarttıklarını hatırlatan Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Hafta sonu kendi sahamızda ligin güçlü ekiplerinden biri olarak gördüğümüz Ceyhan Altınyıldız ile karşılaşacağız. İyi oyunumuzu güçlü taraftar desteğimizle birleştirerek sahadan galip ayrılmak istiyoruz" dedi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aliağaspor Ceyhan Altınyıldız’ı konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN