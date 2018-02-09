Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kendirli Belediye Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kars 36 Spor oynayacağı her maçın final havasında geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, "Çok zor bir süreçten geçiyor. Grubumuzun güçlü takımlarıyla oynuyoruz. Her maça final havasında çıkıyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Karslılara bu yıl şampiyonluk tattırmak istiyoruz. Biz hazırlıklarımızı bu doğrultu da devam ettiriyoruz" dedi.
Rize deplasmanına gidiyoruz, bizim için çok önemli bir maç olacak diyen Kaçmaz, "Rize deplasmanına gidiyoruz. Rakibimiz 24 puanla grupta 8'inci sırada yer alıyor. Bizim 32 puanımız var. 1 maçımız eksik grup lideri Artvin Hopa Spor'un 33 puanı var. Her ihtimali çok iyi değerlendirmek zorundayız. Biz sadece kendi oynayacağımız maçları düşünüyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Hafta sonu dediğim gibi Rize'deyiz buradan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyoruz. Centilmence bir maç olsun" diye konuştu.
KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte sporcuların istekli olmaları gözlerden kaçmadı. Özellikle çift kale maçta hırslı oldukları görülen futbolcular, teknik heyeti de ziyadesiyle memnun ediyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:36
-
''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
-
Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
-
'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.