Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeşil Beyazlı ekip Rize'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz idaresinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda devam ediyor. 36 Spor oynayacağı her maçın final havasında geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz, "Çok zor bir süreçten geçiyor. Grubumuzun güçlü takımlarıyla oynuyoruz. Her maça final havasında çıkıyoruz. Çok iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Karslılara bu yıl şampiyonluk tattırmak istiyoruz. Biz hazırlıklarımızı bu doğrultu da devam ettiriyoruz" dedi.Rize deplasmanına gidiyoruz, bizim için çok önemli bir maç olacak diyen Kaçmaz, "Rize deplasmanına gidiyoruz. Rakibimiz 24 puanla grupta 8'inci sırada yer alıyor. Bizim 32 puanımız var. 1 maçımız eksik grup lideri Artvin Hopa Spor'un 33 puanı var. Her ihtimali çok iyi değerlendirmek zorundayız. Biz sadece kendi oynayacağımız maçları düşünüyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Hafta sonu dediğim gibi Rize'deyiz buradan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyoruz. Centilmence bir maç olsun" diye konuştu.KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekipte sporcuların istekli olmaları gözlerden kaçmadı. Özellikle çift kale maçta hırslı oldukları görülen futbolcular, teknik heyeti de ziyadesiyle memnun ediyor.