Konak Belediyespor deplasmanda
KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde geçen hafta evinde İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 6-0 yenen lider Konak Belediyespor, yarın orta sıralarda yer alan Kireçburnu'na konuk olacak. İstanbul Çayırbaşı Stadı'nda Burak Kaplan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 12.30'da başlayacak. Teknik Direktör Ali Alanç, İstanbul'dan 3 puanla döneceklerini belirterek, "Kızlarımız en iyi şekilde maça hazırlandı. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz" dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:49
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
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