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    12 Ocak 2018, Cuma
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    deplasmanda

    <a href="/index/konak-belediyespor?id=d857fdca-23f7-4920-92fc-93b4fff853e1" class="" rel="tag">Konak Belediyespor</a> deplasmanda

    KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde geçen hafta evinde İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u 6-0 yenen lider , yarın orta sıralarda yer alan Kireçburnu'na konuk olacak. İstanbul Çayırbaşı Stadı'nda Burak Kaplan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 12.30'da başlayacak. Teknik Direktör Ali Alanç, İstanbul'dan 3 puanla döneceklerini belirterek, "Kızlarımız en iyi şekilde maça hazırlandı. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz" dedi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:49
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