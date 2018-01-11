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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    stadında sona doğru

    <a href="/index/ordu?id=d9393372-e5a4-4d4b-9d2b-86e2214a0d9f" class="" rel="tag">Ordu</a> stadında sona doğru

    Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımı devam eden yeni stadın kaba inşaatının yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

    Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ne 20 bin seyirci kapasiteli inşa edilen yeni statta çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

    Enver Yılmaz, 2017 yılının mayıs ayında ilk kazmayı vurdukları stat inşaatında gece gündüz çalışıldığını dile getirerek, yeni stadın 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edildiğini anımsattı.

    Yılmaz, ay sonunda stadın kaba inşaatının tümünün tamamlanmasının hedeflendiğini de aktararak, şunları kaydetti:

    "UEFA standartlarında yapılan yeni stadın kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. Ayrıca şu anda stadın çelik imalatı ise yüzde 65 seviyelerinde bitirildi."

    Fındık figürlü olacak şekilde inşa edilen stadın denize bakan tarafının otel olarak kullanılacağını da vurgulayan Yılmaz, "İnşallah yeni futbol sezonunda hizmete girecek olan stadın tribün ince işçiliği de bir yandan devam ediyor." şeklinde konuştu.

    Yılmaz, Stadı'nın bir kompleks olarak yapıldığına da işaret ederek, stadın 428'i kapalı ve 137'si açık olmak üzere 565 kapasiteli araç otoparkı olacağını, bunun dışında statta restoranların da bulunacağını ifade etti.

    Enver Yılmaz, yeni statla Yeni Orduspor'un şahlanacağını ve tekrar taraftarlarına güzel günler yaşatacağını belirterek, "İnşallah yeni başarılar bu statla gelecek. Bu şehrin insanlarına futbolu yeniden sevdireceğiz. Yeni kupaları bu statla kazanacağız." açıklamasında bulundu.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:52
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