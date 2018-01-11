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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    “Hep birlikte kulübümüze destek olmalıyız”

    “Hep birlikte kulübümüze destek olmalıyız”
    Bartınspor Kulübü Basın Sözcüsü , Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartınspor Kulübü tarafından başlatılan 74 plaka kodu ile 74 lira kampanyasına destek verdi.

    Ziyarette açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'ın birçok değeri var. Bu değerlerden bir tanesi de Bartınspor'dur. Bartınspor'umuzun 18 yıldan beri profesyonel lig hasreti var. Bu sezon profesyonel lige çıkmak için büyük adımlar attık. Nasip olursa İnşallah şampiyon olacağız. Devre arası döneminde 4 tane transfer yapıldı. Bartınspor Başkanı başta olmak üzere kulüp yöneticilerine ve gönül veren herkese teşekkür ediyorum. Başarının sağlanması için maddi destek çok önemlidir. Bartın Belediyesi olarak gücümüzün yettiği kadarıyla kanunlar çerçevesinde gerekli tüm desteği veriyoruz. Burada halkımızın da rolü çok önemlidir. Hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Ben bugün, Cemal Akın olarak Bartın'ımızın da plakası olan 74 lira ile başlatılan kampanyaya destek oluyorum. Bankada Bartınspor'un bir hesabı var. Bu hesaplara para yatırıldığında resmi olarak kulübün kasasına girecektir. Hep birlikte Kulübümüze destek olmalıyız. Sevmek yetmez, destek gerekir diye düşünüyorum. İnşallah bizim değerimiz olan Bartınspor sezon sonunda şampiyon olacaktır. Tüm halkımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:40
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