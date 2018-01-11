Aliağaspor’da hedef üç puan
Aliağaspor, ligde oynadığı 13 lig maçında 33 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Maç eksiği bulunan ve 11 maçta 28 puan toplayan Yamanlar Esen Spor ise ikinci sırada yer alıyor. Aliağaspor zirveyi yakından ilgilendiren zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıklarına teknik sorumlu Polat Çetin yönetiminde devam eden sarı siyahlılar deplasmandan mutlak üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. TOKİ sahasında yapılan son idmana eksiksiz katılan sarı siyahlılar, ısınma, açma ve germe hareketlerinden sonra kuvvete dayalı çalışma yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman yapılan çift kale maçla son buldu.
"Galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"
Antrenman sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Aliağa FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, ligin en zor deplasmanına çıkacaklarını belirtti. Çetin, "Bildiğiniz gibi Yamanlar Esen Spor grubumuzun güçlü rakiplerinden. Onların da hedefi bu ligi oynayıp ilk üçte bitirip sonra play off'tan şampiyon olarak çıkmak. Bizim de hedefimiz bu. O yüzden oynayacağımız maç zor ama izleyenler için keyifli ve çekişmeli bir mücadele olacak. Biz bu maçı kazanmak için her türlü çalışmayı yaptık. Kazanmak istiyoruz, iyi bir gidişatımız var. Uzun süredir galibiyetlerle yolumuza devam ediyoruz. Bu maçı da galibiyetle geçip bu galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Hiç sakatımızın veya eksiğimizin olmaması bizim için sevindirici. Bütün oyuncular formda. Bu karşılaşmanın zor geçeceğinin bilincindeler. Biz kaliteli takımız, iyi takımız bunu sezon başından beri söylüyoruz" dedi.
"Zor bir maç olacak ama kazanacağımıza inanıyorum"
Gruptaki tüm takımlara saygı duyduklarını da sözlerine ekleyen Çetin, "Rakip ayırmadan, rakip seçmeden herkese karşı aynı oyunu sergileyip galip gelmek amacındayız. Yamanlar ve Aliağaspor bu gurubun favorileri. Zor bir maç olacak ama kazanacağımıza inanıyorum. Bunu tabi oyuncularıma güvenerek söylüyorum. Taraftarlarımıza ve halkımıza bize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, inşallah sezonun sonunda şampiyon olarak bu gruptan çıkıp, BAL ligine yükseleceğimize olan inancımız tam" diye konuştu.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:03
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Parola: Koş, coş, coştur
Toplam 4
Yorum
uzman dr fenersin saldıracaksın. 3 kez berabere kalıp 6 puan kaybedeceğine 1 kez yenil 2 kez galip gel daha karlısın.yenilmeyeyim diye defans olmaz
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 11
Yorum
cimbomlu ardayı seviyorum bence de Türkiye ye gelmemeliydi gelmek mi istiyordu o zaman yukarı çıkarmak için performansını Galtasaraya gelmeliydi
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Toplam 5
Yorum
hagi10 alın evrayı 6 aylığına işte
Aliağaspor’da hedef üç puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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