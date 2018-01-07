Cenk Tosun geldi o gitti!
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos, İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kiraladı.
Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2017-18 sezonu sonuna kadar eski takımı Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
Everton'ın, 2012 yazında Olympiakos'tan 7,65 milyon avroya transfer ettiği Mirallas, İngiliz ekibiyle çıktığı 186 maçta 38 gol, 34 asist üretti.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:42
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 9
Yorum
Ahahahahaha Hiç güleceğim yoktu 500 bin çok bile
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Pogba sürprizi
Toplam 10
Yorum
Sanane Higuainleri ne cbk unuutunuz siz öle atıp tutmakla olmaz bu işler önce kendine bak sonra konus
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Gerçek Pitbull benim
Toplam 6
Yorum
umut Yarım devre geçti daha doğru dürüst 11 bile girememişken,Futbolunla gündemde kalamayacağını anlayınca,Melo sayesinde gündemde kalmaya çalışı
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