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    07 Ocak 2018, Pazar
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    geldi o gitti!

    Cenk Tosun geldi o gitti!

    takımlarından , 'de Everton forması giyen Belçikalı kanat oyuncusu Kevin Mirallas'ı kiraladı.

    Everton Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2017-18 sezonu sonuna kadar eski takımı 'a kiralandığı belirtildi.

    Everton'ın, 2012 yazında Olympiakos'tan 7,65 milyon avroya transfer ettiği Mirallas, İngiliz ekibiyle çıktığı 186 maçta 38 gol, 34 asist üretti.

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:42
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