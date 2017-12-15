 Devrenin son maçında hedef 3 puan – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Devrenin son maçında hedef 3 puan

    Devrenin son maçında hedef 3 puan

    Bal Ligi 12. Grupta liderliğini sürdüren Altınova Belediyespor, ilk devrenin son maçında Yeni Çanspor ile yapacağı müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

    Altınova Belediyespor Genel Koordinatörü Abdurrahman Güneş, takımın moralinin üst düzeyde olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda ilk yarının son maçını kayıpsız kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

    Altınova Belediyespor Futbol Takımına moral destekleri de aralıksız devam ediyor. İlçe protokolü tarafından kulübün sosyal tesislerinde düzenlenen akşam yemeğinde futbolcular ile protokol bir araya geldi. Yemeğe Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, belediye meclis üyeleri ve kulüp yöneticileri katıldı. İlçe protokolü, Yeni Çanspor maçında futbolculara başarı diledi. Altınova Belediyespor-Yeni Çanspor maçı 12 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00'te Hersekzade Ahmet Paşa Stadı'nda oynanacak.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:55
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