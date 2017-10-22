 Salzburg bir puanla yetindi – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    bir puanla yetindi

    Salzburg bir puanla yetindi

    UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan , Avusturya Birinci Ligi'nin 12. haftasında Flyeralarm Admira ile 1-1 berabere kaldı.

    , ligin 12. haftasında Flyeralarm Admira'ya konuk oldu. Karşılaşma, Salzburglu Schlager'in 7. dakika ve Flyeralarm Admira'dan Knasmüllner'in 17. dakikada penaltıdan attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

    Puanını 25'e yükselten 2. sıradaki Salzburg ile lider Sturm Graz arasındaki puan farkı 3'e çıktı.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Salzburg bir puanla yetindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.