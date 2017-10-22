Salzburg bir puanla yetindi
UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile I Grubu'nda yer alan Salzburg, Avusturya Birinci Ligi'nin 12. haftasında Flyeralarm Admira ile 1-1 berabere kaldı.
Salzburg, ligin 12. haftasında Flyeralarm Admira'ya konuk oldu. Karşılaşma, Salzburglu Schlager'in 7. dakika ve Flyeralarm Admira'dan Knasmüllner'in 17. dakikada penaltıdan attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.
Puanını 25'e yükselten 2. sıradaki Salzburg ile lider Sturm Graz arasındaki puan farkı 3'e çıktı.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:57
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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