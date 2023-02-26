Haberler Deprem Mehmet Büyükekşi: Dünyaya örnek olacak bir yardım gecesi planlıyoruz

Mehmet Büyükekşi: Dünyaya örnek olacak bir yardım gecesi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, depremzedelere yardım etmek amacıyla kampanya başlattıklarını ifade ederek, “Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 20:31
Mehmet Büyükekşi: Dünyaya örnek olacak bir yardım gecesi planlıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart Çarşamba günü depremzedelere yardım amacıyla başlatacakları 'Omuz Omuza' kampanyası ile ilgili kulüp başkanlarıyla beraber açıklamalarda bulundu. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen açıklamada birçok kulübün başkanı hazır bulundu. Başkan Büyükekşi, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Trabzon'da başlattığımız birlik ve beraberliği bugün Beşiktaş'ın ev sahipliğinde sürdürüyoruz. Depremzedelere destek olabilmek için "Omuz Omuza" kampanyamızı başlattık. 1 Mart'ta saat 20.00'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ortaklaşa düzenleyeceği bir organizasyon olacak. Hedefimiz depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek. Konteyner ve kalıcı konut sorununu çözebilmek için futbol dünyası olarak bir araya geliyoruz. Türk futbol ailesi olarak tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde önemli bir yardım gecesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"12 FARKLI ÖZEL MAÇ PLANLIYORUZ"

'Omuz Omuza' kampanyasının 15 Haziran'a kadar süreceğinin altını çizen Başkan Büyükekşi, "Bir seferlik bir kampanya yapmayacağız. Galatasaray-Adana Demirspor özel maçı olacak. 12 farklı özel maç planlıyoruz. Yurt dışından takımlar da getirebiliriz. Bunu farklı yardım kampanyalarıyla desteklemek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
"Bu o tatlı kız mı?" Garip filminin Fatoş'u geçen 36 yılda öyle bir değişti ki... İşte Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali...
Umut Evirgen bu kez de Ayça Ayşin Turan ile... Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün,Yunanistan'ın Hadise'si, Melisa Şenolsun derken aşk listesi kabardı
Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon
Beşiktaş'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
85 Milyon Omuz Omuza yaralarını birlikte saracak
Lukas Podolski’den depremzedeler için bağış
ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! 21:47
"Bu maçı Ahmet Eyüb'ün ailesine armağan ediyorum" "Bu maçı Ahmet Eyüb'ün ailesine armağan ediyorum" 21:42
Tayfur Bingöl: Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun Tayfur Bingöl: Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun 21:38
İngiltere Lig Kupası Manchester United'ın! İngiltere Lig Kupası Manchester United'ın! 21:37
Semih Kılıçsoy: Bu stadyumda oynamak hayalimdi Semih Kılıçsoy: Bu stadyumda oynamak hayalimdi 21:37
Tayyip Talha Sanuç: Ülkemizin başı sağolsun Tayyip Talha Sanuç: Ülkemizin başı sağolsun 21:34
Daha Eski
Bayern ilk yarıda fişi çekti Bayern ilk yarıda fişi çekti 21:32
Dolmabahçe'de sessiz gece! Dolmabahçe'de sessiz gece! 21:12
Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon 21:08
Beşiktaş'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 20:58
Çebi depremzede çocuklarla bir araya geldi! Çebi depremzede çocuklarla bir araya geldi! 20:37
Beşiktaş'ta yeni transferler tribünde! Beşiktaş'ta yeni transferler tribünde! 20:32